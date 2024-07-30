Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по российской базе в Сирии. Об этом со ссылкой на собеседников в разведке сообщил Kyiv PosT и опубликовал видео.

На видео спецназовцы ГУР наносят комплексный удар по российской авиабазе в Сирии, уничтожая военную технику.

По данным Kyiv Post, спецподразделение ГУР «Химик» нанесло комплексный удар по российской военной технике на авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо.

На видео можно увидеть, что сначала уничтожается российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на авиабазе.

Авиабаза Кувейрес контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.