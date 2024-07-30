США пригрозили Грузии

В США работают над новыми санкциями против Грузии и введут ограничения в ближайшее время, если власти страны продолжат двигаться «неверным» путем, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Я не стану анонсировать что-либо, но мы это (санкции против Грузии) рассматриваем. Речь идет не только о тех, кто извлекает выгоду из коррупции, но и о тех, кто причастен к нарушению прав человека, согласно Глобальному акту о правах человека имени Магнитского», - сказал О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса.

Однако, по его словам, «правящей партии Грузии должно быть ясно, что есть путь назад». «Год назад мы видели, что избран неверный путь, а потом правящая партия изменила свой курс и добилась огромных успехов. Я надеюсь, что это может снова произойти в последующие месяцы», - заключил О’Брайен.