Турецкий экспорт в Россию обвалился

Так, в июне Турция поставила в Россию товары на $670 млн, что почти на 30% меньше, чем в июне прошлого года ($956 млн). В мае 2024-го этот показатель составил $784 млн.

Турецкий экспорт в Россию в первом полугодии 2024-го упал на 28,3% по сравнению с тем же периодом 2023-го и составил $4,16 млрд против $5,8 млрд, пишет РБК со ссылкой на турецкое статистическое ведомство TurkStat.

Ранее Reuters со ссылкой на Министерство торговли Турции сообщал, что в феврале 2024-го турецкий экспорт в Россию сократился до $670 млн, что на 33% меньше, чем в том же месяце 2023-го ($1,1 млрд).

Причиной этому является механизм санкций, введенных США против иностранных банков за участие в сделках, связанных с поставками товаров для российского оборонно-промышленного комплекса. После этого турецкие банки стали отказываться работать с российскими.

Напомним, что еще в декабре 2023-го президент США Джо Байден подписал указ о мерах против иностранных банков и других финансовых учреждений, которые причастны к сделкам, связанным с поставками товаров для российского оборонно-промышленного комплекса в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.