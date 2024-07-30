Тегеран обвиняет Вашингтон в убийстве лидера ХАМАС
Министерство иностранных дел Ирана назвало Соединенные Штаты «соучастниками» ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
«МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения этого гнусного террористического акта и продолжения сионистским режимом оккупации и геноцида палестинцев», - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
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