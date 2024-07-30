«Азовец» умер в российской тюрьме

Один из фигурантов уголовного дела об участии в украинском полке «Азов» Александр Ищенко умер в российском СИЗО. Об этом стало известно в ходе заседания в Южном окружном военном суде.

«По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Справка будет оглашена 7 августа», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении 24 предполагаемых участников украинского подразделения «Азов» рассматривается в Южном окружном военном суде с июня прошлого года. 15 мужчинам, служившим в нем в разное время и на разных должностях, и 9 женщинам, работавшим в основном поварами, вменяют «насильственный захват власти в ДНР», а также «участие в террористической организации».