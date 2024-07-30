Особые подарки для пользователей тарифа «Маэстро» от Birbank Biznes

Birbank Biznes на этот раз порадует владельцев бизнеса, которые станут пользователями тарифа «Маэстро». Таким образом, к 150-летию первого банка страны Kapital Bank, клиенты, подключившиеся по тарифу «Маэстро», получат возможность выиграть ценные подарки.

Чтобы воспользоваться данным предложением, владельцам бизнеса необходимо осуществить не менее двух различных видов транзакций в рамках пакета «Маэстро» с оборотом не менее 500 манатов.

Премиальные карты получит каждый 25-й предприниматель, который присоединится к тарифу «Маэстро» в период с 30 июля по 30 августа 2024 года и выполнит указанные условия. Три клиента с наибольшим оборотом получат золотой подарок от Kapital Bank.

Чтобы воспользоваться кампанией и получить дополнительную информацию: https://kbl.az/bbprmyk

Напомним, что экономичный продукт «Маэстро» от Birbank Biznes, который включает в себя основные банковские операции и продукты, является очень выгодным для владельцев бизнеса. Благодаря этому продукту, первому в банковском секторе страны, клиенты смогут выбирать любой объем и количество операций и услуг в соответствии с потребностями своего бизнеса и формировать собственные тарифные пакеты. Каждый предприниматель, присоединившийся к тарифу «Маэстро», может получить скидку на банковские расходы в среднем до 65% по сравнению со стандартными тарифами.

Для получения подробной информации и заказа тарифа «Маэстро», который предоставляет предпринимателям возможность экономить время и средства, достаточно войти в свой аккаунт на сайте https://bir.bank/bbbmt, перейти в раздел Tariflər и выбрать тариф Maestro или позвонить в Информационный центр по номеру 896.