Войсковая операция Польши на границе с Беларусью

Операция польских войск по защите границы с Беларусью под кодовым названием «Безопасное Подлясье» начнется 1 августа. Она направлена на оказание содействия пограничной охране в патрулировании польско-белорусской границы. Солдаты будут противодействовать незаконным пересечениям границы. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с военнослужащими.

Ответственной за проведение маневров будет 18-я механизированная дивизия польских вооруженных сил. Командующим назначен генерал Аркадиуш Шкутник. Военный контингент составят до 17 тыс. солдат и офицеров. При этом 8 тыс. военных будут находиться на границе, а 9 тыс. пребывать в резерве. «Мы здесь, чтобы совершить изменения и начать новую операцию под кодовым названием «Безопасное Подлясье», - сказал глава Минобороны Польши.

Как сообщают польские СМИ со ссылкой на оперативное командование Польши, новая операция стала ответом на «нелегальную миграцию с востока, которая представляет собой вызов внутренней безопасности страны».