Экс-глава военной разведки: «Израиль отомстит всем!»

Бывший начальник военной разведки Израиля Амос Ядлин заявил, что, по его данным, за покушением на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию стоит Израиль, хотя официально Тель-Авив не брал на себя ответственность за это.

«ЦАХАЛ провел две успешные операции за ночь. Был убит один из самых высокопоставленных лидеров «Хезболлы» — Хадж Мохсен, отвечавший за атаки на Израиль начиная с 8 октября. Его убийство стало возможно благодаря очень точной информации и сложному оружию. Вторая цель, Исмаил Хания, находился в Тегеране. Израиль действует теми же методами, что и после теракта в Мюнхене в 1972 году: уничтожает всех, кто был причастен к атаке 7 октября. Сейчас из высшего руководства ХАМАС живы только двое: Яхья Синвар и Халед Мешааль», - заявил Ядлин.

По мнению экс-главы военной разведки, «этими убийствами и атакой по Йемену на позапрошлой неделе Израиль восстанавливает свою сдерживающую силу. Возможности Израиля по сдерживанию своих противников после 7 октября были ослаблены. Теперь Израиль показывает свою способность реагировать. Однако Израиль участвует в очень длительной борьбе: будет реакция, и нам нужно быть готовыми к ответу. Все стороны пытаются ответить решительно, но не обострить ситуацию до полномасштабной войны. Я не вижу, чтобы кто-либо — Иран, Израиль или «Хезболла» — хотел начать полномасштабную войну. Но всегда возможны просчеты, может быть пересечена красная линия, что приведет к войне».

«Ирану и «Хезболле» понадобится время на обдумывание ответных действий против Израиля. Возможно, они будут атаковать израильтян за рубежом, нападая на посольства, туристов, а также через своих союзников из различных группировок», - предполагает Амос Ядлин.