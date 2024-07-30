Так русские покидают главный аэропорт Армении добавлено видео; обновлено 18:07
Российские СМИ публикуют кадры ухода российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц». Они несли там службу 32 года.
Власти Армении в марте уведомили российскую сторону, что с 1 августа сами будут осуществлять пограничный контроль.
July 31, 2024
*** 16:59
Представители Погранслужбы ФСБ России передали армянской стороне функции по охране государственной границы в пункте пропуска «Звартноц». Об этом информируют армянские СМИ.
Протокол подписали командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Эдгар Унанян и начальник Пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.
В официальной церемонии в Ереване приняли участие руководство и личный состав Пограничного управления ФСБ России в Армении и Пограничных войск СНБ Армении.