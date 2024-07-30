Аппарат омбудсмена готов к парламентским выборам

17:27

Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана совместно организовали круглый стол на тему «Обеспечение избирательных прав граждан» в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис. В мероприятии приняли участие сотрудники обеих организаций, а также представители СМИ.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель ЦИК Мазахир Панахов рассказал о значении совместных масштабных просветительских проектов с соответствующими государственными органами для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов. Он отметил шаги, предпринимаемые для дальнейшего совершенствования избирательного законодательства, подчеркнул, что созданы необходимые условия для проведения парламентских выборов в полном соответствии с требованиями законодательства и международными стандартами на высоком уровне. Подчеркивая обязанности субъектов СМИ в избирательном процессе, председатель ЦИК также довел до сведения участников, что созданы всесторонние и широкие возможности для осуществления местного и международного наблюдения за выборами.

Омбудсмен Сабина Алиева сообщила, что для более эффективного обеспечения избирательных прав граждан и всестороннего развития избирательной системы будут проводиться совместные просветительские мероприятия с целью повышения уровня информированности избирательных субъектов. Она отметила, что уже утвержден календарный план проведения таких мероприятий в преддверии внеочередных парламентских выборов совместно с ЦИК, принимаются необходимые меры для его реализации. Уполномоченный по правам человека отметила, что проведение выборов в соответствии с Избирательным кодексом вновь подтверждает приверженность Азербайджана принципам правового, демократического государственного строительства, обеспечения прав и свобод человека, развития национального законодательства. Также было отмечено, что сотрудники омбудсмена и его региональных центров, следуя положительному опыту прошлых лет, будут самостоятельно, по собственной инициативе, проводить наблюдение за внеочередными парламентскими выборами как в Баку, так и во всех регионах страны.