Трамп обвиняет демократов в захвате власти у Байдена

Демократическая партия захватила властные полномочия у действующего главы государства Джо Байдена, считает кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Они (демократы) — угроза демократии. Посмотрите, что они только что сделали? Просто перехватили пост у президента. Это был захват власти. Байден сейчас очень зол, вы же знаете. У него отобрали президентство, ...словно он ребенок», — сказал Трамп.

При этом Трамп усомнился в том, что его соперник на выборах самостоятельно принимает какие-либо решения и «понимает, что жив».

Ранее, 23 июля, Трамп назвал несомненным фактом то, что Байдена вытеснили из предвыборной гонки такие ведущие демократы, как бывший президент США Барак Обама и член Палаты представителей Нэнси Пелоси. С похожим утверждением позже выступил бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Он сказал, что решение Байдена не баллотироваться связано с «заговором» Пелоси и Обамы.