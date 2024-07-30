В Иране подняли «флаг мести»
В ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании Иран поднял красный флаг мести на куполе мечети Джамкаран.
Этот жест подчеркивает решимость Ирана отомстить за убийство и демонстрирует глубокую тревогу и возмущение в стране.
В последний раз красный флаг мести был поднят 3 января этого года после теракта в провинции Керман, когда террористы ИГИЛ взорвали две бомбы в ходе траурного шествия, приуроченного к годовщине убийства генерала Касема Сулеймани.
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