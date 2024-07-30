Евросоюз в кои-то веки солидарен с иранцами

Евросоюз отвергает "незаконные расправы", считает, что "никому не выгодна эскалация на Ближнем Востоке". Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя информацию об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

"ЕС занимает принципиальную позицию - отвергает незаконные расправы и поддерживает верховенство права, в том числе в области международного уголовного правосудия", - заявил он агентству IRNA.