Мишель обратился к Алиеву и Пашиняну

Два высокопоставленных евродипломата подтвердили, что Мишель обсудил перспективы достижения мира на двусторонних встречах с лидерами Азербайджана и Армении. Источники сообщили, что о проведении переговоров между Алиевым и Пашиняном договориться не удалось.

Напомним, что в эти дни в Лондоне во время саммита Европейского политического сообщества Шарль Мишель провел отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Хотя премьер-министр Великобритании и выступил с инициативой проведения совместной встречи, однако премьер-министр Армении неожиданно отклонил это предложение.

Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель обеспокоен сложившейся в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном тупиковой ситуацией и вновь растущей напряженностью в регионе. По словам представителей ЕС, в интервью POLITICO Мишель заявил, что возобновляет посреднические усилия между сторонами и призывает их как можно скорее подписать мирное соглашение.

Мишель также обратился к обеим сторонам, призвав их вернуться за стол переговоров и «завершить» мирное соглашение, достигнув прогресса по таким нерешенным вопросам, как делимитация границ.

Однако в Брюсселе растет разочарование после месяцев задержек и дипломатического тупика, из-за которых долгожданный мир так и не состоялся.

Источник, близкий к Шарлю Мишелю, сообщил, что президент Европейского совета сделал всё возможное для достижения мирного соглашения, поэтому стороны должны наконец прекратить взаимные обвинения и подписать мирное соглашение.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство обороны Азербайджана отреагировало на поставку вооружения Армении со стороны Франции и других стран, в частности получение Ереваном 10 миллионов евро военной помощи из фонда поддержки мира Европейского союза, а также на частые провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном. Ведомство предупредило о возможности принятия необходимых ответных мер с задействованием всего доступного арсенала.

После этого предупреждения в политических и экспертных кругах обсуждают возросший риск новой войны в регионе.

Вашингтон также стремится к скорейшему достижению мира между Азербайджаном и Арменией и считает это своим главным приоритетом в регионе.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен накануне на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям заявил, что Вашингтон активно поддерживает обеспечение справедливого и прочного мира между Азербайджаном и Арменией. И подчеркнул, что «время для этого уже подошло».