Гусейн Абдуллаев может получить еще 8 лет тюрьмы

Сообщается, что по обращениям соответствующих органов ряда европейских стран в связи с легализацией крупной суммы денежных средств Гусейном Аббас оглы Абдуллаевым и другими лицами были проведены расследования в соответствующем управлении Генеральной прокуратуры. Собранные материалы переданы в Следственное управление для проведения следствия.

«Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Гусейн Абдуллаев с целью сокрытия истинного происхождения имущества, заведомо полученного преступным путем, через семь банковских счетов, открытых на его имя и на имена членов его семьи в банках, действующих в Азербайджане, перевел более 5,5 миллиона манатов на счета различных физических и юридических лиц в Азербайджанской Республике и зарубежных странах, осуществлял конверсионные операции, а также, заключая незаконные сделки, приобрел недвижимость на имя близкого родственника на территории Азербайджанской Республики, легализовав тем самым указанную сумму», — отмечено в сообщении.

Также сообщается, что на основании собранных доказательств Гусейн Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация крупной суммы имущества, полученного преступным путем) (статья предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы) Уголовного кодекса. На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Дело передано для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям: «Следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, участвовавших в совершении преступных деяний, продолжаются. Направлены запросы о предоставлении правовой помощи в отдельные страны по поводу имущества, полученного за счет легализации, других незаконных финансовых операций и сделок, а также, во взаимодействии с уполномоченными органами этих стран. Осуществляются все необходимые мероприятия».

Напомним, Гусейн Абдуллаев в 2018 году был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) УК Азербайджана. В 2019 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Срок ареста Абдуллаева истек в апреле 2024 года. Решением Бинагадинского районного суда по новому уголовному делу в отношении Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.