ОБСЕ прибудет в Азербайджан наблюдать фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Дитмира Бушати.
На встрече были обсуждены подготовка к внеочередным выборам в Милли Меджлис 1 сентября и международные обязательства в этом направлении.
Дитмир Бушати сообщил, что 1 августа состоится пресс-конференция, посвященная началу работы миссии по наблюдению, представил информацию о сводке работ, которые предстоит выполнить в течение следующих 6 недель.