Украина отказалась пускать российский газ в Словакию

Украина не будет восстанавливать транзит российский нефти в Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам переговоров со словацким коллегой Робертом Фицо.

"Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Киев имеет полное понимание Брюсселя в этом вопросе. Он отметил, что ЕС разрешил Словакии и ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок. "Большинство – перестраивает", - написал Шмыгаль, вероятно намекая на Братиславу.

В итоге премьеры договорились об очередной межправительственной встрече в октябре.