Украина наконец-то получила F-16
Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что первые истребители F-16 должны прибыть в Украину этим летом.
Оружие для F-16, которое отправляют США, включает: ракеты AGM-88 HARM класса «воздух — земля»; комплекты Joint Direct Attack Munition увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в «умное» оружие; так называемые бомбы малого диаметра, которые взрываются с малым радиусом поражения; усовершенствованные ракеты «воздух-воздух» средней дальности, известные как AMRAAM; ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9X.