Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 19:29

Есть эзопов язык, а теперь есть, видимо, и набиуллин язык – вынужденное иносказание на финансово-экономические темы в эпоху СВО. Никогда еще в риторике главы Центробанка не было столь высокой степени откровенности, недвусмысленности, облеченной при этом в плотный защитный камуфляж из спецтерминов. «Как же вы достали со своей войной!» - так в переводе на буднично-бытовую стилистику звучит посыл Эльвиры Сахипзадовны, адресованный широкой публике на последней пресс-конференции по ключевой ставке. Смысл сказанного Набиуллиной в целом таков: нам всем надо готовиться к усугублению ситуации в экономике. Да, Банк России продолжит действовать доступными ему методами (точнее, единственным) – повышая ставку столько, сколько понадобится. Однако он не способен повлиять на обстоятельства, которые, во-первых, объявлены сегодня государством абсолютной, непререкаемой ценностью, во-вторых, разгоняют инфляцию как ничто другое, сводя на нет усилия регулятора. «Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны» - как это контрастирует с заявлением Путина (на Петербургском международном экономическом форуме, ПМЭФ, 5-8 июня), что санкции только на пользу стране, и вообще, всё замечательно, всё под контролем! Набиуллина дает понять: в экономике накопилась критическая масса нерешаемых проблем – тех самых триггеров, что вынудили ее ведомство повысить ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых.

Прежде всего, это устойчивый рост инфляции (9,3% в июле в годовом выражении) и инфляционных ожиданий населения (12,4%); это взрывной, неподконтрольный властям перегрев экономики (спрос растет быстрее, чем предложение, товарная масса не поспевает за денежной); это острый дефицит рабочей силы в большинстве секторов; это те относительно новые проинфляционные риски, что связаны с санкциями (тотальный отказ иностранных банков принимать платежи из России) и, по сути, рубят на корню импорт, от которого страна критически зависит. Две стратегии И страшно то, что в этой кампании фактического вредительства в отношении экономики и граждан участвуют как Кремль, так и Центробанк – стороны с разнонаправленными интересами. Первый действует по принципу «Всё для фронта, всё для победы!», бросая в топку войны последние ресурсы, выплачивая участникам СВО и компаниям-бенефициарам триллионы рублей и подхлестывая потребительские цены. Его задача – стимулировать спрос. Второй, делая хорошую мину при плохой игре и пытаясь охладить спрос, - повышает ставку. А что такое ставка в 18%? Это значит, что все деньги в экономике становятся дороже. Покупательная способность населения падает, оно беднеет в основной своей массе. Для бизнеса повышение стоимости кредита ведет к росту издержек производства, растет себестоимость товаров, что в свою очередь нещадно бьет по карманам людей разбухшими розничными ценами. Малые и средние предприятия (основа экономики) задыхаются от нехватки оборотных средств. Новые проекты замораживаются, текущие сворачиваются; компании лишаются возможности инвестировать в новые технологии, в модернизацию мощностей...

Да, денежно-кредитная политика влияет на инфляцию, сдерживая в какой-то степени ее повышательную динамику, но не устраняя фундаментальные причины. Вопрос – в какой? Ведь проблема в том, что регулятор вынужден действовать в противоходе с бюджетной политикой государства. Две стратегии сталкиваются лбами, причем никаких шансов на победу в этом противостоянии у ЦБ нет и быть не может. «Набиуллина заявила, что, если не произойдет нормализация бюджетной политики, высока вероятность дальнейшего повышения ставки уже в сентябре, - говорит экономист Владислав Жуковский. – В данном случае «нормализация» означает сокращение государственных расходов на силовиков, армию, мобилизованных контрактников, гособоронзаказ. Огромные вливания в эту сферу Набиуллина выделила в качестве основного риска на среднесрочном горизонте. То есть, она прямо не может сказать, что надо прекращать войну и эти безумные многотриллионные расходы на военных, и облекает мысль в замысловатую форму». Кроме того, она признала, что санкции отнюдь не идут на пользу России: системная загвоздка с платежами за импорт ведет к усугублению ее технологической отсталости. Плюс - это еще один проинфляционный фактор в среднесрочной перспективе: банки Турции, Китая, Эмиратов – от крупнейших до малых региональных – все хуже проводят оплату в нацвалютах, в итоге падают объемы поставок в РФ импортной продукции, на внутреннем рынке растет товарный дефицит, и, соответственно, цены.

Разрыв в российской экономике ширится: товарной массы не хватает, а денежная увеличивается, и покрыть ее нечем. Китайские банки четко разделили все юани, циркулирующие во внешней торговле КНР, на «чистые» и на «грязные». «Грязные» – это, в частности, те, что правительство РФ, госкорпорации, олигархи получают за поставки нефти, газа, металлов, угля, железа. Таким образом, рассуждает Жуковский, Москва вынуждена экспортировать сырье просто за «спасибо». Центробанк делает, что может, во всем виновата геополитика и война – такова суть формально завуалированного, но прекрасно читаемого посыла Эльвиры Набиуллиной. Поздно пить «Боржоми» «По большому счету, российская экономика разделилась на две составляющие – военную и гражданскую, - говорит финансовый аналитик Юрий Марченко. – Так вот, военной абсолютно «до лампочки», какой будет процентная ставка – хоть 20%, хоть 30%, хоть 50%: эта часть экономики будет расти, пока есть спрос со стороны государства, с его совершенно диким бюджетным инвестированием. Центробанк борется с инфляцией классическими методами – путем ужесточения ДКП, но при этом в определенной степени признается, что не имеет никакого влияния на фундаментальные факторы роста цен. Мне кажется, дай регулятору волю по-настоящему спрогнозировать данные по инфляции на 2025 год, он бы ни в коем случае не назвал цифры 4-4,5%. Это были бы реалистичные показатели, за которые ему точно дали бы по шапке». Банк России будет принимать все меры, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию, - эти слова Набиуллиной, прозвучавшие на недавнем Финансовом конгрессе ЦБ в Санкт-Петербурге, повисают в воздухе как невесомый тополиный пух. На самом деле, предсказуемым и неотвратимым является лишь подорожание абсолютно всех видов и категорий товаров и услуг – тарифов на услуги ЖКХ (в июле в среднем по стране на 9,8%), авиабилетов в экономклассе (за год на 25%), продуктов питания, путевок в дома отдыха и санатории, стоимости проезда в общественном транспорте, и так далее – до бесконечности. Что касается «всех» мер, то у ЦБ в распоряжении есть лишь один, причем весьма сомнительный рычаг воздействия на ценовую динамику – ключевая ставка.