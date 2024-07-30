Ирак обвинил США

Минобороны Ирака обвинило международную коалицию во главе с США в ударах по объекту шиитского ополчения "Хашд Аш-Шааби".

Инцидент произошел в провинции Бабиль. Американский самолет поразил здание, где находились инженеры, занимавшиеся разработкой разведывательных беспилотников. При ударе погибли четверо террористов, несколько получили ранения. Власти страны назвали действия американских военных “отвратительным преступлением и вопиющей агрессией”.

"Катаиб Хезболла" заявила, что объект использовался для испытания беспилотников, предназначенных для наблюдения за границами провинции Кербела. Отдельно группировка отметила, что поразившие объект самолеты взлетели с используемой американцами авиабазы "Али Ас-Салям" в Кувейте. В связи с этим они предостерегли власти эмирата от помощи американцам.

СМИ США со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что операция носила оборонительный характер. По их данным, боевики готовились запустить несколько БПЛА-камикадзе в направлении воинских частей ВС США в Сирии и Ираке. Ранее Пентагон брал ответственность за удар в Ираке полгода назад. Тогда целью американцев был один из руководителей "Катаиб Хезболлы".

Таким образом Пентагон мог отреагировать на обстрелы своих объектов в Сирии и Ираке. 26 июля в сети появилось заявление от новой группировки “Ас-Сауриун”. Боевики несколько раз обстреляли воинскую часть "Айн Аль-Асад" и расположение вблизи завода "Коноко". Жертв и разрушений удалось избежать. Очевидно, что “Ас-Сауриун” служит прикрытием для проиранских группировок, как это было ранее с другими виртуальными формированиями.