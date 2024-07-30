Во время сегодняшней схватки 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо в Париже между азербайджанским спортсменом Эльджаном Гаджиевым (90 кг) и будущим бронзовым призером соревнований французом Максим-Гаэлем Нгайар-Амбу Гаджиев провел прием, который, по мнению многих в Азербайджане, судья ошибочно не засчитал, фактически засудив Эльджана.

На самом же деле, рефери в том моменте был прав, так как азербайджанский спортсмен совершил бросок уже после команды «матэ» - остановка схватки.

Это подтвердила и Федерация дзюдо Азербайджана в лице ее генерального секретаря Рашада Расуллу.

«Судья остановил поединок, потому что заметил, что французский дзюдоист неправильно прихватил за кимоно Эльджана. За это он дал французу предупреждение. Поэтому можем сказать, что рефери действовал в этом эпизоде правильно», - заявил представитель Федерации.

Напомним, что после этого Нгайар-Амбу сначала заработал балл «вазари», а затем одержал досрочную победу. В момент решающего приема француза Эльджан Гаджиев получил серьезную травму. У него диагностирован перелом плеча.