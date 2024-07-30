Зеленский об отказе от территорий

Зеленский в интервью изданию Le Monde допустил референдум по тому, как должна окончиться война, поскольку, отметил он, вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен одним президентом, без украинского народа.

При этом, по словам Зеленского, "это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с президентом России Владимиром Путиным и для него будет победой, если он возьмет себе часть наших территорий".

Комментируя возможные переговоры с РФ, Зеленский снова допустил, что территории военным путем Украина может и не вернуть.

"Это не значит, что именно в этот момент (переговоров с РФ) мы вернем наши границы 1991 года, но я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности, но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия", - заявил президент.

Также он снова высказался за присутствие России на втором "саммите мира", поскольку "все хотят этого".

"Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся конкретных результатов... Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против этого", - заявил Зеленский.