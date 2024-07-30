Неожиданное заявление Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против того, чтобы женщины носили закрывающую лицо паранджу. При этом он раскритиковал требующих запретить хиджаб и назвал их своими "личными врагами".

"К нам приезжает много гостей разных вероисповеданий. Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем, не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы - это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого", - сказал Кадыров на совещании в Грозном, видео с которого разместил в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что не позволит кому-либо требовать запрета ношения хиджаба, который в отличие от паранджи не закрывает лицо, и назвал таких людей своими личными врагами. "Президент дал нам возможность жить мирно, в дружбе", - добавил глава Чечни.