В Туркменистане облава на геев

В Туркменистане прошли рейды и облавы на ЛГБТ после того, как Радио Свобода выпустило фильм о преследовании геев в стране.

Туркменская служба «Радио Свобода» в начале июля выпустила документальный фильм «Невидимая радуга Туркменистана». Сразу после его выхода полиция и другие силовые структуры организовали рейды для выявления представителей ЛГБТ.

По словам источника издания в управлении полиции Туркменабада, полицейские должны проверять жильцов квартир и фиксировать случаи, когда вместе живут только двое молодых людей. Также спрашивают соседей, посещают ли этих мужчин женщины. Если женщин никто не видел, то жильцов регистрируют как потенциальных представителей ЛГБТ.

После этого молодых людей увозили в отделение полиции, где допрашивали и проверяли мобильные телефоны. Если выясняется, что они контактируют с ЛГБТ-активистами из Чечни или западных стран, а также с правозащитными организациями, то полицейские их жестоко избивают, рассказал источник. По его словам, преследованиям подвергаются и арендодатели, сдавшие жилье ЛГБТ-людям.

Фильм «Невидимая радуга Туркменистана» рассказывает об ЛГБТ-сообществе и ситуации с его правами в Туркменистане. Главный герой – 29-летний Давид Омаров, которому пришлось бежать в Польшу. В интервью он говорил о проблемах ЛГБТ-людей, пытках и давлении на него и его семью на родине.

В Туркменистане за «непристойное поведение» (ст. 133 УК) представителей ЛГБТ могут посадить в тюрьму на срок от двух до 20 лет.