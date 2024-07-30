Зеленский о выборах в США

Президент Украины Владимир Зеленский назвал грядущие выборы лидера США вызовом для своей страны. Об этом он высказался в интервью французскому изданию Le Monde.

«Cегодняшняя ситуация в Соединенных Штатах — это вызов. Существуют риски, которые невозможно предсказать», — рассказал украинский лидер.

По его словам, он не знает, каким будет диалог Киева и Вашингтона при победе кандидата в президенты Дональда Трампа, отметив, что бывший президент США был ранее «вполне разумным».