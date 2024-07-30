Начался суд над Эльшаном Гусейновым, обвиняемым в покушении на жизнь общественного деятеля и попытке преднамеренного убийства.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, на первом заседании, состоявшемся в Бакинском суде по тяжким преступлениям, были уточнены личные данные обвиняемого и разъяснены его права и обязанности. На текущем этапе ни одна из сторон не выступила с ходатайством. На основании общего согласия дело было передано на рассмотрение. Первое заседание назначено на 2 августа.

На процессе было подано ходатайство о переводе обвиняемого в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из следственного изолятора Службы государственной безопасности в связи с его состоянием здоровья.

Haqqin.az удалось получить некоторые сведения по существу уголовного дела.

Так, 41-летний Эльшан Гусейнов, будучи религиозным фанатиком, попытался убить двух человек, а также покушался на жизнь общественного деятеля с целью прекратить его служебную деятельность. Главной целью Гусейнова был имам мечети «Мешеди Дадаш» Али Шербатов. 30 декабря 2023 года мужчина пытался силой проникнуть в комнату имама с намерением убить последнего. Служитель мечети Расул Гасанли попытался остановить преступника и получил несколько ударов ножом. Раненого доставили в больницу, а Гусейнова арестовали.

Эльшaн Гусейнов был привлечен к уголовной ответственности Службой государственной безопасности (СГБ). Ему предъявлены обвинения по статьям 29.120.2.3 (покушение на убийство лица в связи с выполнением им служебных обязанностей), 29.120.2.6 (покушение на убийство с целью сокрытия другого преступления), 29.120.2.7 (покушение на убийство двух или более лиц), 29.120.2.11 (покушение на убийство, связанное с терроризмом), 29.120.2.12 (покушение на убийство по религиозной вражде) и 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.