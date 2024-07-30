Россия, Беларусь и Запад готовят грандиозный обмен

Все больше признаков указывают на подготовку обмена заключенными между Россией и Западом. Вслед за другими активистами, осужденными по политически мотивированным статьям, из российской колонии пропал оппозиционер Владимир Кара-Мурза. Сотрудники ФСИН сообщили Reuters, что его перевели из ИК-6 в Омске в другое место. Куда именно, в службе не уточнили.

Между тем стало известно о вылете из Омска в Москву спецборта авиакомпании «Россия». Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров, уточнив, что самолет отправился в столицу в 16:00. Находится ли на борту Кара-Мурза, доподлинно неизвестно.

В апреле 2023 года суд приговорил политика к 25 годам лишения свободы по статьям о «госизмене», «фейках» про армию и сотрудничестве с «нежелательной организацией» за работу с «Открытой Россией».

Также 31 июля не ответила на запросы адвокатов администрация мордовской колонии, где содержится американец Пол Уилан. Бывший морской пехотинец США отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже.

26 июля в суд по уголовному делу о «нападении» на сотрудников колонии не привезли журналистку RusNews Марию Пономаренко. Адвокат Дмитрий Шитов сообщил, что до сих пор не знает, где его подзащитная и что с ней происходит. В феврале 2023 года суд приговорил Пономаренко к 6 годам колонии по делу о «фейках» про армию из-за поста в Telegram об авиаударе по драмтеатру в украинском Мариуполе.

Первые сообщения об исчезновении политических заключенных из мест лишения свободы начали поступать в выходные. К настоящему моменту известно о 9 таких случаях. Из колоний и СИЗО пропали осужденные по делам о военных «фейках» политик Илья Яшин и художница Александра Скочиленко, а также бывшие координаторы штабов Алексея Навального в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, получившие 9,5 и 9 лет соответственно по статьям об экстремизме.

Помимо них, в колонии не оказалось 19-летнего гражданина Германии и России Кевина Лика, отбывающего четырехлетний срок по обвинению в госизмене. Кроме того, из СИЗО исчез сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов, осужденный на 2,5 года по делу о повторной «дискредитации» армии.

Адвокат одного из этапированных политзаключенных рассказал DW, что связь с подзащитным пропала неожиданно. «До этого нас не извещали об изменениях, в условиях содержания тоже ничего не менялось», — добавил он.

Одновременно из базы данных тюрем США исчезла информация о нескольких россиянах. В частности, об Александре Виннике, обвиняемом в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, обратил внимание юрист Игорь Слабых. Также ему не удалось найти сведения о бизнесмене Владиславе Клюшине, который помогал Кремлю в области мониторинга СМИ и соцсетей. В США он отбывает девятилетний срок по обвинениям в хакерстве и инсайдерской торговле.

В дополнение к этому «РИА Новости» не нашло в базе США данных о Максиме Марченко, который сидит за контрабанду в Россию микроэлектроники в обход санкций, и Вадиме Конощенке — предполагаемом сотруднике ФСБ, обвиняемом в незаконном экспорте в РФ технологий двойного назначения и отмывании денег.

Масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью состоится в ближайшие часы, утверждает словенский телеканал N1. По его данным, России отдадут шпионов Анну и Артема Дульцевых. Их задержали в Словении в январе 2023 года. Они жили в стране по аргентинским паспортам под именами Людвиг Гиш и Мария Мейер.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к расстрелу по обвинению в совершении теракта — взрыва на железной дороге.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева предположила, что все эти события являются звеньями одной цепи. «Может ли это быть групповой обмен? Все может быть. В истории современной России такого еще не было, но в советской — да», — написала она.

Юрист Иван Павлов допустил, что политзаключенных везут в одно учреждение где-нибудь в Москве. По его мнению, там осужденных могут готовить к обмену — делать для них заграничные паспорта и оформлять указ о помиловании, даже если они не просили о нем президента Владимира Путина.

Между тем словенский телеканал N1 сообщил, что масштабный обмен заключёнными между Россией, Беларусью, США и Германией готовится в ближайшие часы.