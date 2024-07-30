Экстренное заседание парламента Турции

"Созываю 15 августа заседание Великого национального собрания Турции, чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку палестинского народа и его дела, а также обеспечить, чтобы голос угнетенного палестинского народа был услышан всем миром. На заседании выступит глава Палестины Махмуд Аббас", - отметил спикер парламента Нуман Куртулмуш.

Департамент коммуникаций президента Турции ранее сообщил, что Аббас посетит Анкару 14-15 августа.

Изначально планировалось, что в августе в один день состоятся выступления перед турецкими депутатами Аббаса и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, который был убит в среду утром в Тегеране в результате ракетного удара.