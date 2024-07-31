«Хезболла» подтвердила гибель легендарного командира

В «Хезболле» признали, что старший советник лидера организации по военным вопросам Фуад Шукр, известный как «Саид Мохсен», был убит в результате удара израильской армии по столице Ливана Бейруту вечером 30 июля.

В связи с этим ожидается речь генсека организации Хасана Насраллы.

«Наша политическая позиция по поводу этого ужасного нападения и крупного преступления будет объявлена генеральным секретарем «Хезболлы» Сейидом Хасаном Насраллой завтра, на похоронном марше», – говорится в заявлении «Хезболлы».