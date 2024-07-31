Фидан: «Уйдет ХАМАС, придут другие»
Израиль выставляет «палестинское сопротивление» как угрозу своей безопасности, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Израиль не прекратит красть земли. Они будут представлять сопротивление этому как угрозу безопасности. Они не понимают, что причиной сопротивления является политика Израиля. Сегодня уходит ХАМАС, завтра приходит другая организация. Пока продолжается оккупация, сопротивление будет продолжаться», - сказал Фидан.
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