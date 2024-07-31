Многодетных россиян тоже бросают на фронт

Депутаты отказались предоставлять отсрочку от мобилизации отцам трех и более детей, а также тем, кто имеет на иждивении ребенка-инвалида. Большинство законодателей посчитали, что такая мера «приведет к уменьшению кадрового резерва», и отклонили инициативу. За отсрочку проголосовали 90 парламентариев из 450, преимущественно это были члены КПРФ и «Справедливой России», еще один воздержался.

Зампред комитета Госдумы по обороне, единоросс Андрей Красов заявил, что вопросы национальной безопасности должны быть приоритетом для любого мужчины, который в первую очередь обязан защищать государство, а уже потом думать, как прокормить семью. «Из чего состоит мужчина? Муж и чин. Муж — это воин и защитник, а чин — добытчик», — пояснил Красов.

По мнению депутата, предложенная поправка об отсрочке для многодетных отцов вообще «не про защиту детей, а про угрозу их существования». Красов также отметил, что реализация такого предложения приведет к необходимости расширения базы призыва за счет граждан других категорий.

Автор инициативы, член КПРФ Нина Останина привела статистику, согласно которой в рамках мобилизации на войну против Украины были отправлены 907 отцов трех и более детей до 18 лет, а также 100 отцов детей с инвалидностью. При этом отсрочку в общей сложности получили 834,2 тысячи россиян, из которых 256 тысяч (или 30%) заняты в IT-сфере и 170 тысяч (или 20%) являются работниками банковской отрасли.