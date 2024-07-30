Сын бывшего вице-премьера Турции застрелил свою бабушку
Бывший заместитель премьер-министра и министр финансов Турции Абдуллатиф Шенер сообщил, что его сын Бедирхан Шенер застрелил свою бабушку, пишут турецкие СМИ.
Как сообщается, проживающий в одном из районов Анкары Бедирхан по неизвестной причине повздорил со своей бабушкой Лейлой Четинер и, приставив к ее голове пистолет, взял несчастную женщину в заложники.
Затем Шенер вместе с заложницей вышел на улицу и вызвал полицию. Когда стражи правопорядка прибыли на место происшествия, Бедирхан застрелил свою бабушку.
Убийца задержан полицией, по факту ведется расследование.