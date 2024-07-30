Нетаньяху обратился к нации: «Смерть тому!..»
С самого начала войны я сказал, что мы ведем борьбу против иранской оси зла. Это война за существование против удавки армий террора и ракет, которую Иран хочет затянуть на нашей шее, говорится в обращении к нации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Канцелярии главы израильского правительства.
В своем выступлении Б.Нетаньяху взял ответственность за проведенные спецслужбами и вооруженными силами Израиля спецоперации против ХАМАС, хуситов и «Хезболлы»: «В последние дни мы нанесли сокрушительный удар каждой из них. Три недели назад мы атаковали главу генштаба ХАМАС Мухаммада Дейфа, две недели назад одной из самых масштабных атак ВВС подверглись хуситы, а вчера - начальник штаба «Хезболлы» Фуад Шукр (Мохсен).
Вчера мы ликвидировали заместителя Насраллы… Мы свели счеты с Мохсеном и сведем счеты с каждым, кто причинит нам вред. Смерть тому, кто убивает наших детей, кто убивает наших граждан, кто атакует нашу страну».
Однако вместе с этим израильский премьер-министр предупреждает свою страну о приближающихся трудных днях: «Мы готовы к любому сценарию, будем едины и решительны перед лицом любой угрозы. Израиль взыщет очень высокую цену за агрессию против нас в любом месте».
Далее Нетаньяху заявил, что продолжит войну до победного конца и не поддастся на голоса, призывающие остановить военные действия.