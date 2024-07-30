Нетаньяху обратился к нации: «Смерть тому!..»

С самого начала войны я сказал, что мы ведем борьбу против иранской оси зла. Это война за существование против удавки армий террора и ракет, которую Иран хочет затянуть на нашей шее, говорится в обращении к нации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Канцелярии главы израильского правительства.

В своем выступлении Б.Нетаньяху взял ответственность за проведенные спецслужбами и вооруженными силами Израиля спецоперации против ХАМАС, хуситов и «Хезболлы»: «В последние дни мы нанесли сокрушительный удар каждой из них. Три недели назад мы атаковали главу генштаба ХАМАС Мухаммада Дейфа, две недели назад одной из самых масштабных атак ВВС подверглись хуситы, а вчера - начальник штаба «Хезболлы» Фуад Шукр (Мохсен).