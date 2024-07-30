Иран с трибуны ООН обвиняет США

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани считает, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране «не могло произойти без санкции Вашингтона и поддержки разведсообщества США».

«Этот акт не мог осуществиться без разрешения и разведывательной поддержки США», - говорится в письме Иравани, направленном председателю Совета Безопасности всемирной организации, функции которого в июле выполняет Россия.

«Нельзя игнорировать ответственность Соединенных Штатов за это ужасное преступление как стратегического союзника и ключевого сторонника израильского режима в регионе», - добавил он.