«Мы осуждаем убийство Исмаила Хании в Тегеране. Те, кто совершил это убийство, должны осознавать, что такие действия опасны для международного мира и безопасности».

«Никаких провокационных действий предпринимать не следует. Китай осуждает безответственные действия, такие как нападение Израиля на юг Бейрута. Мы хотим немедленного прекращения огня в Газе», - добавил он.

Представитель США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон ничего не знал об убийстве Исмаила Хании и не играл никакой роли в этой операции. Он обвинил Иран в создании напряженности в регионе: «Иран вооружает группировки в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, и мы должны противостоять этим действиям».

Представитель Великобритании же отметила, что Лондон неоднократно просил Тегеран осознать свою роль в региональной напряженности, а королевство поддерживает право Израиля на самооборону: «Мы хотим возвращения стабильности в регион и прекращения насилия».