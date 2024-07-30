Россия осуждает Израиль обновлено 02:16
Представитель России на заседании Совбеза ООН осудил убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
«Мы осуждаем убийство Исмаила Хании в Тегеране. Те, кто совершил это убийство, должны осознавать, что такие действия опасны для международного мира и безопасности».
*** 01:30
Пекин «решительно осуждает» убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, считая его «нарушением суверенитета Ирана», заявил представитель Китая на заседании Совбеза ООН.
«Никаких провокационных действий предпринимать не следует. Китай осуждает безответственные действия, такие как нападение Израиля на юг Бейрута. Мы хотим немедленного прекращения огня в Газе», - добавил он.
Представитель США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон ничего не знал об убийстве Исмаила Хании и не играл никакой роли в этой операции. Он обвинил Иран в создании напряженности в регионе: «Иран вооружает группировки в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, и мы должны противостоять этим действиям».
Представитель Великобритании же отметила, что Лондон неоднократно просил Тегеран осознать свою роль в региональной напряженности, а королевство поддерживает право Израиля на самооборону: «Мы хотим возвращения стабильности в регион и прекращения насилия».