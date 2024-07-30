Стал известен соперник «Карабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
Определился соперник «Карабаха» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Им стал болгарский «Лудогорец», который прошел минское «Динамо». В первой игре болгары дома победили со счетом 2:0, а сегодня в Венгрии (Беларуси запрещено проводить матчи еврокубков) уступили 0:1, но прошли дальше.
Первую игру «Карабах» проведет дома уже на следующей неделе.
Напомним, чемпион Азербайджана прошел во 2-м раунде гибралтарский «Линколь Ред Импс», забив в двух матчах семь безответных мячей.