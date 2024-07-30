Американцы и британцы отказались летать в Израиль

Сразу несколько авиакомпаний сообщили о приостановке полетов в Тель-Авив и из него. В первую очередь пассажиров предупредили американские United Airlines и Delta Airlines, сославшись на нестабильность на Ближнем Востоке.

В Delta объявили об отмене рейсов из Нью-Йорка в Израиль с сегодняшнего дня и до ближайших выходных. После этого руководство компании будет принимать решение о возобновлении работы на этом направлении.

United отменила перелет UA90 из Нью-Йорка в Тель-Авив. По данным СМИ, компания отменила полеты почти на неделю - до 6 августа. Но пока на сайте аэропорта Бен-Гурион рейсы авиакомпании по-прежнему указаны, как запланированные.

“Вопреки полностью фальшивым сообщениям, распространяемым в последнее время в соцсетях, аэропорт Бен-Гурион открыт и работает в обычном режиме. Отмены рейсов нет”, — заявили в Управлении аэропортов Израиля.

Израильские авиакомпании El Al, Arkia и Israir сегодня объявили, что продолжают работать на всех направлениях в обычном режиме. Они не планируют приостанавливать свою деятельность.

Однако вслед за этим British Airways сообщила, что приостанавливает полеты в Израиль. Ранее об этом объявила Lufthansa и ее дочерние компании — Swiss, Eurowings и Austrian Airlines.

Этим вечером на сайте Госдепартамента США появилось предупреждение не посещать всю территорию Ливана, а также север Израиля из-за ежедневных атак ракетами и беспилотниками.