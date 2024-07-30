Эльмир Алиев, Париж 02:19

Баскетболистки сборной Азербайджана Дина Ульянова, Александра Молленхауэр и Тиффани Хейс поделились своими впечатлениями с haqqin.az после победы над сборной США (20:17) во 2-м туре олимпийского турнира в Париже.

Дина Ульянова считает, что команда прилично прибавила по сравнению с первым матчем, в котором сборная Азербайджана проиграла Испании (16:18). «Я думаю, все увидели, что сегодня мы выглядели лучше, чем вчера в матче с Испанией. Мы играли как единая команда, боролись. Это не значит, что мы не бились вчера. Просто в командных видах спорта нужна раскачка. Хорошо, что у нас как минимум семь матчей. Можно прибавлять от игры к игре. Сегодня мы немного расслабились и стало легче (смеется)».

Спрашиваю у наших баскетболисток: кто мог поверить еще год назад, что летом 2024 года сборная Азербайджана будет играть на Олимпиаде и обыграет Америку? «Мы как раз сегодня вспоминали, как год назад выиграли наш первый турнир в Женской серии ФИБА, который проходил в Шуше, - отвечает Александра Молленхауэр. – Получается за год прошли путь от Шуши до Парижа и сегодня обыграли сборную США».

Самый результативный игрок в нашей команде – Тиффани Хейс, набравшая в матче с американками 11 очков. Хейс, имеющая опыт выступлений в женской НБА, получила гражданство Азербайджана еще в 2015 году. 34-летняя американка подчеркивает, что расслабляться нельзя – впереди еще пять сложнейших матчей предварительной стадии. «Это будут уже другие игры. Все матчи сложны. Будем бороться до конца. Не могу сказать, что матч со сборной США имел для меня принципиальное значение. Нам было очень важно выиграть после поражения в 1-м туре», - заявила Тиффани.