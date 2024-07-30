Организатор терактов 9/11 решил признать вину

Халид Шейх Мохаммед, Валид Мухаммед Салих Мубарак бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави все эти годы просидели в лагере на американской базе Гуантанамо на Кубе.

Главный обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед и двое его подельников заключили сделку с военными прокурорами США, в результате которой они избегут смертной казни. Об этом пишет BBC.

Халид Шейх Мохаммед был арестован в Пакистане в 2003 году, в 2008-м ему предъявили обвинение по множеству пунктов, включая главный — убийство 2 796 человек 11 сентября 2001 года, когда два пассажирских самолета, захваченных террористами-смертниками, протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона под Вашингтон, еще один упал в поле в штате Пенсильвания.

О сделке с обвинением объявил Пентагон, не разъяснив, каковы ее условия. Газета New York Times узнала, что обвиняемые согласились признать вину и получить пожизненное заключение вместо смертной казни.

BBC напоминает, что рассмотрение дела Халида Шейха Мохаммеда и его подельников на годы застряло на стадии досудебных разбирательств, споры на которых шли вокруг пыток, которым подвергались обвиняемые на первых этапах следствия.

Мохаммеда, по данным прессы, пытали, в частности, имитацией утопления.

59-летний Халид Шейх Мохаммед родился в Пакистане, жил в арабских странах, учился в США, воевал в Афганистане против советских войск.

Американское следствие утверждает, что именно он предложил лидеру «Аль-Каиды» Усаме бен Ладену таранить захваченными лайнерами небоскребы в США, а затем участвовал в подборе и обучении некоторых из смертников. Кроме этого, Мохаммеда считают причастным к нескольким другим громким терактам.

New York Times узнала об условиях сделки с ним из письма, которое разослал родственникам жертв главный военный прокурор США, контр-адмирал Аарон Руг. «В обмен на исключение смертной казни из списка возможных наказаний, трое обвиняемых согласились признать вину во всех преступлениях, в которых они обвинены, включая убийство 2976 человек», — говорится в письме, которое процитировала газета.