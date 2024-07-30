Запад провел срочные переговоры после гибели Хании

Высокопоставленные дипломаты США и Европы накануне провели срочные переговоры по ситуации на Ближнем Востоке. Они пытаются избежать полномасштабной войны в регионе после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора вчера, 31 июля, провел «критически важные» переговоры в Тегеране. В тот же день координатор Совета нацбезопасности Белого дома США Бретт Макгурк, отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку, провел переговоры в Саудовской Аравии.

Как уточнили неназванные официальные лица, обсуждения были сосредоточены на том, чтобы убедить Иран либо не реагировать на атаку, либо ограничиться «символическими действиями». «Все со вчерашнего вечера оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержал ситуацию», — уточнил один из западных переговорщиков.