Заложники, возможно, надолго останутся в плену ХАМАС

Переговоры о заложниках между правительством Израиля и палестинским движением ХАМАС могут быть заморожены на несколько недель или даже месяцев. Об этом сообщил 13-й телеканал телевидения Израиля.

По его данным, членам израильского Кабинета министров был озвучен прогноз, согласно которому убийства военного руководителя движения «Хезболла» Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране приведут к приостановке переговоров.

Кроме того, в том же прогнозе говорилось, что Иран может нанести удар по Израилю со своей территории.