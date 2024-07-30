Хакан Фидан об открытии границ с Арменией

Турецкая Республика может открыть границу с соседней Арменией при нормализации отношений между этой страной и Азербайджаном. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Между Азербайджаном и Арменией продолжается переговорный процесс. Нам необходимо подготовить наш сценарий на случай его положительного завершения, и в этом направлении ведется работа. Если процесс нормализации будет завершен, мы активируем позитивный сценарий, то есть можем открыть наши ворота на границе», - сказал турецкий министр газете Sabah.

30 июля спецпредставители Турции и Армении Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели встречу на границе двух стран, подтвердив по ее итогам намерение продолжать процесс нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.