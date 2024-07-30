В Грузии вступил в силу закон об «иноагентах»

Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» (закон об «иноагентах») вступил в силу в Грузии с 1 августа.

В законе прописано, что уклонение от регистрации в качестве организации, осуществляющей интересы иностранного государства, влечет за собой штраф в размере 25 тысяч лари (более $9 тыс.).

Точное количество НПО в Грузии неизвестно, однако председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили сообщил журналистам, что их около трех тысяч, подавляющее большинство которых функционируют за счет иностранной финансовой помощи.

Принятый парламентом закон об «иноагентах» вызвал протесты грузинской оппозиции и негативную реакцию со стороны США и Евросоюза, которые частично остановили финансовую помощь правительству Грузии.