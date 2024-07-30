Записал: Ага Гасымлы, собкор 10:46

Известный иранский политолог Алиреза Ардебили в интервью haqqin.az, описывая ликвидацию главы политбюро ХАМАС в Тегеране, использовал необычное сравнение. Он отождествил уничтожение Исмаила Хании с приземлением на Большом Москворецком мосту пилотируемого Матиасом Рустом легкомоторного самолета. Произошло это 28 мая 1987 года в День пограничных войск СССР. Тогда летчик-любитель почти беспрепятственно пролетел тысячу километров от Хельсинки до Москвы, тем самым продемонстрировав бесполезность советской ПВО. Примерно такое же расстояние пролетела запущенная c израильского самолета в воздушном пространстве Ирака ракета, которая точным ударом по резиденции ликвидировала Исмаила Ханию. Подобно тому, как Матиас Руст развеял миф о всесильности советской ПВО, так и израильтяне продемонстрировали, что иранская армия застряла в средневековье, а ее ПВО и авиация — куча бесполезного металлолома.

За последние 10 лет власти Ирана провозглашали мощь Аэрокосмических сил КСИР, уверяя всех, что они якобы оснащены по последнему слову современной военной техники. Иранские телеканалы с разных сторон показывали системы противовоздушной и противоракетной обороны «Арман» и «Азарахш». Последняя, к слову, является комплексом для борьбы с ракетами на малой высоте. На вооружении Ирана также находятся: российский экспортный вариант РЛС «Резонанс-НЭ», получивший название Ghadir, а также системы «Небо-СВУ», радары собственного производства Nazir, Fath-14, Meraj-4 и другие. В 2016 году Тегеран обновил арсенал своих ЗРК. Устаревшие модели С-200ВЭ, HQ-2J, Hawk были заменены на новые системы С-300 и ЗРК «Тор-М1». Аятоллы уверяли, что иранские ЗРК Bavar-373, 15th Khordad, Talash, 3rd Khordad, Mersad-16 являются одними из лучших в мире. Тем не менее специалисты давно говорили о том, что основную массу иранской ПВО составляет закупленное во времена монархии и на сегодняшний день физически и морально устаревшее оружие советского, американского и китайского производства. К примеру, истребительная авиация Ирана состоит из произведенных в 70-е и 80-е годы французских Mirage F-1BQ, американских F-14A и F-4D, советских МИГ-29 и китайских F-7M. Обобщая сказанное, Алиреза Ардебили заключил: «После удара по резиденции в Тегеране, в результате которого был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, оказалось, что иранский небесный щит — чистый блеф, а король-то совсем голый».

В самом Иране все большую популярность приобретает версия из разряда теорий заговора. Согласно этой версии, Исмаила Ханию «убрали» те же силы, которые подстроили авиакатастрофу президента Ирана Ибрагима Раиси. За этими событиями стоят так называемые «реформаторы» и те представители администрации, которым опостылела провальная экономическая и внешнеполитическая линия аятоллы Хаменеи и его правой руки, 58-летнего лидера «ультраконсервативного» лагеря Саида Джалили. Нынешние лидеры выступают против открытости Западу, фанатично лоббируют продолжение ядерной программы и требуют усиления репрессивного аппарата. Получается, что «реформаторы» создали условия для ликвидации Хании (или по крайней мере способствовали этому) и тем самым поставили Рахбара и консерваторов в щепетильное положение. Дело в том, что теперь любому иранцу становится понятно, что Израиль может ликвидировать в Иране кого угодно, где угодно и когда угодно. Израильтяне — хозяева положения, и теократическая верхушка ничего с этим поделать не может. Дело не только в том, что любая военная атака на Израиль провалится, не успев начаться, а в том, что ответная ракета может влететь в окно Рахбара, кабинет главы парламента или в штаб единого командования всеми родами войск КСИР.