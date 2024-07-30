Украинский дрон впервые сбил российский вертолет

Как пишет Forbes, украинские войска ежемесячно разворачивают более 100 тыс. взрывоопасных FPV-дронов по всей линии фронта. Беспилотники врезаются в бронетехнику, преследуют открытую пехоту и ведут артиллерийский огонь назад, чтобы нацелиться на российские гаубицы.

«Вероятно, понадобилось не менее 10 месяцев попыток, прежде чем оператор украинского беспилотника наконец поразил российский вертолет. Месяцы промахов понятны. Вертолет может лететь со скоростью более 240 км в час на высотах, превышающих тысячи метров - это слишком быстро и слишком высоко, чтобы двухкилограммовый дрон мог сделать чистый выстрел без огромной квалификации или удачи со стороны оператора», - пишет издание.

Отмечается, что украинскому оператору беспилотника, который сбил российский вертолет, или очень повезло, или он был очень умелым, или оба варианта правильные. Украинцы заметили 12-тонный российский вертолет с тремя членами экипажа на борту, который выполнял ударные, транспортные и медико-эвакуационные миссии, когда он еще был низко.