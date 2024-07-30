Важные переговоры представителя президента Азербайджана в США

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках своего визита в США провел ряд встреч с высокопоставленными представителями американского правительства, на которых были обсуждены в том числе нормализация между Баку и Ереваном, сотрудничество между Азербайджаном и США. Об этом говорится в информации посольства Азербайджана в США, а также постоянного представительства страны при ООН.

По сообщению посольства, Эльчин Амирбеков встретился со специальным помощником президента США, старшим директором по Европе Совета национальной безопасности Майклом Карпентером, помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким, директором Управления по делам Центральной Азии Брайаном Стиммлером, заместителем помощника министра обороны Лорой Купер и сенатором от Небраски Питом Рикеттсом.