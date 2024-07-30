Важные переговоры представителя президента Азербайджана в США
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках своего визита в США провел ряд встреч с высокопоставленными представителями американского правительства, на которых были обсуждены в том числе нормализация между Баку и Ереваном, сотрудничество между Азербайджаном и США. Об этом говорится в информации посольства Азербайджана в США, а также постоянного представительства страны при ООН.
По сообщению посольства, Эльчин Амирбеков встретился со специальным помощником президента США, старшим директором по Европе Совета национальной безопасности Майклом Карпентером, помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким, директором Управления по делам Центральной Азии Брайаном Стиммлером, заместителем помощника министра обороны Лорой Купер и сенатором от Небраски Питом Рикеттсом.
«Состоялись конструктивные и полезные дискуссии, охватывающие двустороннюю повестку дня, текущее положение дел в мирном процессе и последние события в регионе», - сказали в азербайджанском диппредставительстве.
Кроме того, Эльчин Амирбеков встретился с представителями видных аналитических центров на круглом столе, организованном Институтом мира США. В ходе мероприятия были обсуждены азербайджано-американские отношения, нынешнее состояние и перспективы продолжающегося азербайджано-армянского мирного процесса, вопросы региональной и международной безопасности.
В рамках рабочего визита в Нью-Йорк Эльчин Амирбеков встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Дикарло Розмари и обсудил текущее состояние и перспективы азербайджано-армянского мирного процесса, а также последние события в регионе.