Банк «МБА-МОСКВА» запустил Акцию для клиентов Сервиса денежных переводов Granat

В четверг, 1 августа 2024 года, стартовала масштабная Акция Банка «МБА-МОСКВА» для клиентов Сервиса денежных переводов Granat. Участники Акции по всей России получили возможность выиграть флагманский смартфон Samsung Galaxy S24.

Для участия в Акции необходимо в период с 1 августа по 30 сентября отправить денежный перевод из России в Азербайджан с помощью Сервиса «Granat» на сумму от 25 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. В Акции участвуют переводы, отправленные через мобильное приложение «Granat» с карты любого российского банка.

1. Скачайте мобильное приложение «Granat – денежные переводы» в магазинах AppStore или Google Play

2. Отправьте денежный перевод в Азербайджан на сумму от 25 000 рублей с помощью мобильного приложения.

3. Зарегистрируйте отправленный перевод на странице Акции

4. Следите за определением победителя в Телеграм-канале

В Акции принимает участие неограниченное количество денежных переводов от одного и того же физического лица. Каждый денежный перевод увеличивает ваши шансы на выигрыш.

Полная информация о правилах проведения Акции, ее организаторе и порядке получения приза доступна на сайте Банка «МБА-МОСКВА», на странице Акции или по телефону 8 495 025 25 25.

Денежные переводы Granat - это удобные и выгодные переводы в Азербайджан с карты любого российского банка без комиссии!

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