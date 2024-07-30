СГБ в борьбе с наркоторговцами

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, обнаружена и изъята крупная партия наркотиков, контрабандным путем ввезенных на территорию Азербайджана гражданами Ирана.

В ходе неотложных мер в бакинском поселке Пиршаги задержаны граждане Азербайджана — Гасымов Вели Махир оглу (1982 г.р.), Искендеров Искендер Джафар оглу (1988 г.р.), Сулейманзаде Акшин Юсифали оглу (1993 г.р.), а также лицо без гражданства (1982 г.р.) — Дашдемиров Чингиз Фахрали оглы, которые изъяли оставленные иранцами 74 килограмма 163 грамма высушенной марихуаны и попытались скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконный оборот крупного количества наркотических средств группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Вышеупомянутые лица привлечены к уголовной ответственности. Расследование продолжается.