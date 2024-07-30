Сам он получил ранение, но его жизни ничего не угрожает.

Дом российского оппозиционера Ильи Пономарева в Киевской области частично разрушен после удара по нему дрона-камикадзе типа «шахед» в ночь на 1 августа, сообщает OBOZ.UA.

Согласно информации источников издания, беспилотник сдетонировал в пяти метрах от входной двери дома. Отмечается, что 31 июля рядом с участком Пономарева фиксировался прилет трех дронов, но они были сбиты ПВО, упали в 50–100 метрах от дома и не причинили ему вреда.

Пономарев находится «в безопасности под защитой», киевская полиция начала расследование. Сам он написал в Twitter, что сегодня у него «второй день рождения», а также отметил, что это была пятая попытка покушения на него, «наиболее нестандартная и успешная».

Пономарев, который живет в Украине и получил там гражданство, заочно арестован российским судом в августе 2022 года, позднее его объявили в розыск. В феврале 2024 года ФСБ возбудило на него несколько новых дел, объединенных в одно производство.