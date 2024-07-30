В Армении созывают резервистов

Правительство Армении на заседании 1 августа приняло решение объявить в стране учебные сборы.

Согласно этому решению, с 15 сентября по 15 декабря 2024 года запланировано проведение учебных сборов резервистов, определены цели их проведения, состав привлекаемых резервистов, общая численность и специальности, сроки сборов по каждой специальности и число резервистов.

Учебные сборы объявляются с целью совершенствования военных навыков граждан, состоящих на учете в резерве, профессиональной переподготовки, подготовки офицеров и прапорщиков запаса с высшим образованием. Пункты 3 и 4 решения тайные.